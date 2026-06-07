O diretor da equipa de Fórmula 1 da Ferrari, Frédéric Vasseur, foi hospitalizado no Mónaco e ficará sob observação médica, falhando pelo menos a sessão de qualificação do Grande Prémio deste fim de semana.
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