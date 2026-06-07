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A Ferrari confirmou a ausência através de um comunicado, mas não revelou a natureza do problema de saúde, indicando apenas que o francês realizou exames médicos e permanecerá numa unidade de saúde local.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

Fred Vasseur, de 58 anos, esteve presente nos treinos livres de sexta-feira, nos quais os dois monolugares da Ferrari registaram tempos competitivos. A equipa desejou-lhe uma rápida recuperação e afirmou esperar vê-lo regressar em breve ao paddock.

A ausência surge numa fase importante da temporada, com a Ferrari ainda à procura da primeira vitória do ano. Após cinco corridas, a escuderia ocupa o segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás da Mercedes. Os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton também continuam sem triunfos em 2026.

Vasseur lidera a Ferrari desde 2023, depois de ter substituído Mattia Binotto, e anteriormente dirigiu as equipas Sauber/Alfa Romeo e Renault. O Grande Prémio do Mónaco disputa-se este domingo.