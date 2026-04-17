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"Durante muito tempo, lavar o frango antes de o cozinhar fez parte da rotina em muitas cozinhas. Era quase automático, como se fosse sinónimo de maior cuidado. Hoje, sabe-se que não é bem assim", começa por explicar a nutricionista Joana Martins ao 24notícias.

Agora, sabe-se que "o frango cru pode conter bactérias como a Salmonella ou a Campylobacter e a água não as elimina. Pelo contrário, ao lavar, é fácil criar pequenos salpicos que espalham essas bactérias pela bancada, pelo lava-loiça e por outros alimentos".

Ou seja, "um gesto que parece mais higiénico pode aumentar o risco. O que realmente faz a diferença é cozinhar bem o frango, garantindo que fica totalmente passado", realça.

Outro caso que é sempre debatido é o do arroz. Deve ser lavado ou não? Neste alimento específico, a nutricionista aponta que "a história é outra", já que "lavar ou não lavar não tem tanto a ver com segurança, mas sim com o resultado final no prato".

"Quando se passa o arroz por água, retira-se o excesso de amido à superfície, o que ajuda a que os grãos fiquem mais soltos. É por isso que muitas pessoas o fazem, sobretudo em variedades como o basmati. Ainda assim, há pratos em que esse passo não faz sentido. Num risotto, por exemplo, é precisamente esse amido que dá a cremosidade característica. Há também quem lave o arroz para reduzir ligeiramente a presença de arsénio, um elemento que pode existir naturalmente, embora esse não seja o principal motivo para o fazer no dia a dia", justifica.

Todavia, Joana Martins frisa que isto não acontece com todos os alimentos. "No caso das frutas e dos legumes, não há grande margem para dúvidas. Devem ser sempre lavados antes de consumir, mesmo quando parecem limpos ou vêm prontos a usar. Podem trazer resíduos de terra, vestígios de pesticidas ou microrganismos como a Escherichia coli infection. Uma simples passagem por água corrente ajuda a reduzir significativamente esses riscos".

Assim, a conclusão é que "nem tudo o que parece mais 'limpo' é, de facto, mais seguro". "Há gestos que herdámos sem questionar, mas que hoje fazem menos sentido à luz do que sabemos. Na cozinha, como em quase tudo, perceber o porquê das coisas acaba por ser mais importante do que fazê-las por hábito", remata.

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