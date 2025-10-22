Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Francisco Pinto Balsemão, que morreu aos 88 anos, foi uma das figuras centrais da política e da comunicação social em Portugal. Formado em Direito, iniciou a carreira jornalística no Diário Popular, antes de fundar, em 1973, o semanário Expresso, que se tornou símbolo da liberdade de imprensa, ainda durante a ditadura.

Na política, foi um dos fundadores do PPD, hoje PSD, ao lado de Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota, ocupando funções de deputado da Ala Liberal e, após a morte de Sá Carneiro, liderou o Governo português como primeiro-ministro entre 1981 e 1983. Os seus mandatos foram marcados pela preparação do terreno para a adesão de Portugal à CEE e pela revisão constitucional de 1982, que contribuiu para consolidar a democracia portuguesa.

No setor mediático, Balsemão fundou a SIC em 1992, pioneiro na abertura da televisão privada em Portugal, e em 2001 lançou a SIC Notícias, primeiro canal temático de informação do país. Mantendo sempre a paixão pelo jornalismo, acompanhou a evolução e a transição digital dos seus projetos mediáticos até aos últimos anos da sua vida.

