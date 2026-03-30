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A informação foi avançada pelo jornal Público e dá conta que Francisco José Viegas (escritor, jornalista, comentador político e editor) é o novo conselheiro de Cultura escolhido por António José Seguro.

O escritor sucede assim a Pedro Mexia na Casa Civil, que ocupou a mesma função durante 10 anos nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa.

Nascido em 1962, Francisco José Viegas é responsável pela revista literária Ler e foi também diretor da revista Grande Reportagem e da Casa Fernando Pessoa. Colaborou ainda em vários jornais e revistas, como o Jornal de Letras, Expresso, Semanário e Diário de Notícias e foi também autor de programas na rádio (Antena 1) e na televisão.

Em relação à sua obra literária destacam-se os romances e os livros de poesia, foi galardoado com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores 2005, pelo romance "Longe de Manaus", e o mais recente, "A Luz de Pequim" venceu o Prémio Fernando Namora 2020 e o Prémio PEN 2020 Narrativa.

Durante um ano foi secretário de Estado da Cultura no Governo de Pedro Passos Coelho, tendo sido convidado pelo primeiro-ministro logo no início do mandato a cumprir as funções. Em outubro de 2012, um ano depois, pede a demissão invocando "problemas graves de saúde".

Numa entrevista ao Le Monde o escritor afirmou ter sido "um erro" aceitar o cargo político. "Subitamente, eu, um editor feliz, o escritor sem preocupações, cometi este erro de aceitar um cargo político. Mas não vamos falar disso, pois não?”, disse ao jornalista Yann Plougastel.

Francisco José Viegas foi responsável por uma parte do programa do PSD para a cultura em 2011 e foi ainda deputado do partido pelo círculo eleitoral de Braga.