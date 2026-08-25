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De acordo com a administração do departamento de Aude, citada pela Euronews, o tornado atingiu, sobretudo, Pombas, uma localidade entre Carcassonne e Limoux e que tem cerca de 1.000 habitantes.

Entre os 41 feridos, 15 foram hospitalizados.

Ontem, pelas 22h30, o departamento francês de Aude indicou que havia mais de 120 bombeiros no local, apoiados por especialistas, e que iriam chegar reforços de departamentos vizinhos.

“Estão em curso operações de segurança dos edifícios, nomeadamente nos pisos térreos das habitações mais afetadas, de forma a prevenir qualquer risco de desabamento”, lê-se numa publicação na página de Facebook do departamento de Aude.

Foram também abertos centros de alojamento para acolher os desalojados durante a noite.

O mau tempo causou ainda perturbações na circulação rodoviária, com várias estradas encerradas devido à queda de árvores e para permitir a circulação dos meios de socorro.

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