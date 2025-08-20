Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

França está em estado de choque após a morte, em direto, do streamer Raphaël Graven, de 46 anos, mais conhecido pelo pseudónimo “Jean Pormanove”. O influenciador, que acumulava mais de meio milhão de seguidores no TikTok e presença noutras plataformas, tornou-se conhecido por vídeos em que era alvo de humilhações e agressões cometidas por outros dois criadores de conteúdos. O trágico desfecho ocorreu esta segunda-feira à noite, em Contes, nos arredores de Nice, durante um direto que se prolongou por vários dias na plataforma Kick.

Segundo o El País, o vídeo de onde resultou a morte durou um total de 289 horas. Pormanove perdeu a vida enquanto dormia, sem que os colegas presentes se apercebessem de imediato. Nas imagens, um dos participantes chama repetidamente por “JP” e, ao notar a ausência de resposta, aproxima-se com uma garrafa de água. Pouco depois, interrompe a transmissão. Nas horas anteriores, o vídeo já tinha mostrado insultos, humilhações e agressões físicas contra o streamer.

Ex-militar, Raphaël Graven construiu uma persona online centrada no papel de vítima. Os vídeos mostravam-no a ser agredido com bofetadas, tiros de paintball ou insultos constantes, transformando o seu sofrimento num espetáculo consumido por milhares. Só na noite anterior à sua morte, cerca de 10 mil pessoas assistiam em direto.

A Procuradoria de Nice abriu de imediato uma investigação para apurar as circunstâncias da morte e ordenou a realização de autópsia. As autoridades analisam também as imagens, que mostram episódios de violência considerados pela ministra delegada dos Assuntos Digitais, Clara Chappaz, como “um horror absoluto”. A governante afirmou ainda, na rede X, que Pormanove foi “humilhado e maltratado durante meses na plataforma Kick”.

No direto fatídico estavam ainda presentes Owen Cenazandotti, de 26 anos, conhecido online como “Naruto”, Safine Hamadi, de 23, apelidado de “Safine”, e outro indivíduo identificado como “Coudoux”. Tanto Pormanove como este último foram alvo de maus-tratos e insultos por parte de “Naruto” e “Safine”. Após a notícia da morte, os dois agressores lamentaram publicamente a perda, com mensagens nas redes sociais em que se referiram a Graven como “irmão” e “companheiro”. Contudo, a conduta dos envolvidos já tinha sido alvo de escrutínio.

O site Mediapart tinha revelado, no ano passado, o historial destes criadores e a falta de ação da plataforma Kick. A Procuradoria de Nice tinha então aberto uma investigação, ainda em curso, por crimes de incitamento público ao ódio e à violência através de meios digitais, agressões a pessoas vulneráveis e difusão de imagens relacionadas com infrações. Ambos foram interrogados em janeiro.