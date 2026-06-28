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De acordo com a Monocle, as primeiras filas dos desfiles estão cheias de convidados desconfortáveis que se abanam repetidamente com leques. Em Paris, há zonas do metro sem ventilação e o ar condicionado é ainda visto com desconfiança por, alegadamente, provocar dores de garganta e por ser considerado um luxo.

O tema tem sido debatido em França e Marine Le Pen, líder da extrema direita francesa, apresentou um programa para equipar o país de ar-condicionado no ano passado. Já a esquerda e os movimentos ambientalistas garantem que o consumo de eletricidade destes equipamentos e o uso de potentes gases com efeitos de estufa iriam agravar o aumento das temperaturas.

As elevadas temperaturas levaram algumas marcas presentes da Semana da Moda de Paris, como a Dior, a alterar os horários dos desfiles. Há águas a serem distribuídas e a Issey Miyake ofereceu até bolsas com gelo.

Apesar do calor e da altura do ano, há luzes intensas e vestidos pouco compatíveis com o clima nos desfiles. A coleção apresentada é a da primavera/verão, mas a Monocle relata “a presença invulgar de peças em pele e de visuais compostos por várias camadas”.

A Louis Vuitton tem apresentado modelos com pranchas de surf que vestem casacos compridos, fatos e parkas com aplicações de pelo. Já a coleção da Auralee, é marcada por casacos e calções em pele, enquanto a Dior mostrou uma coleção marcada pelo uso de lenços enrolados ao pescoço.

As peças apresentadas revelam que a moda parisiense não está focada nos europeus que, aparentemente, resiste ao uso do ar condicionado. Há marcas a deixar de praticar uma lógica estritamente sazonal e a adotar pele e malhas na coleção de primavera/verão. Os alvos são os consumidores que vivem em sítios onde é comum manter as temperaturas frescas em espaços fechados durante o verão, como os Estados Unidos, o Médio Oriente e a Ásia.

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