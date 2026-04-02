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Conflito no Médio Oriente "pode ter um efeito direto em matéria de terrorismo" em território francês, alertou o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, considerando que esta guerra poderá também gerar "uma nova forma de terrorismo".

"Seria mentir dizer que não há impacto no território nacional, e é, evidentemente, um motivo de grande preocupação para os serviços do Estado", acrescentou Sébastien Lecornu.

Acrescentou que o ministro do Interior francês tinha dado instruções para "reforçar a segurança" em "todos os locais de culto" durante o fim de semana da Páscoa, que este ano coincide com a Páscoa judaica.

Sébastien Lecornu foi questionado durante uma visita a Bordéus (sudoeste) sobre as ameaças contra instituições bancárias americanas e a sua possível ligação com a guerra no Médio Oriente, mais particularmente entre os Estados Unidos e o Irão.

"Não se deve esconder nada aos franceses", os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente "têm um impacto na segurança nacional", afirmou.

Estes potenciais terroristas "geram ameaças híbridas, sendo a energia e os ciberataques as mais evidentes", mas a particularidade do conflito no Médio Oriente é "que pode gerar uma forma de terrorismo, seja terrorismo ou uma nova forma de terrorismo", explicou.

Existe "uma tentativa por parte dos serviços iranianos, potencialmente, de instrumentalizar (...) redes de criminalidade organizada", disse. "Portanto, sim, a energia não é o único impacto desta guerra", afirmou.

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