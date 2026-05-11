Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A confirmação foi feita pela ministra da Saúde francesa numa entrevista à rádio France Inter, citada pelo Le Monde, onde explicou que a mulher fazia parte de um grupo de cinco cidadãos franceses que regressaram recentemente de uma viagem a bordo do navio MV Hondius.

“Entre os cinco franceses, uma das pessoas apresentou sintomas durante a viagem” e o seu estado “agravou-se durante a noite”, afirmou Stéphanie Rist, acrescentando que os testes realizados “deram positivo para hantavírus”.

A doente encontra-se internada num hospital especializado em doenças infecciosas. Segundo a ministra, o estado clínico da paciente inspira preocupação.

“Quando há agravamento com este vírus, o prognóstico vital pode ficar comprometido, e poderá ser o caso desta pessoa”, declarou.

As autoridades de saúde francesas identificaram até ao momento 22 casos de contacto em território francês relacionados com pessoas infetadas pelo vírus, estando a acompanhar a situação e a monitorizar eventuais sintomas.

Ontem, o navio atracou em Tenerife onde foi feito o repatriamento de cerca de 146 pessoas para diferentes países. Os passageiros foram distribuídos em vários voos internacionais, com destino a cerca de dez países, incluindo Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Grécia, Canadá, Turquia, Irlanda, Estados Unidos e Austrália.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está a acompanhar a operação e reforça que, apesar da gravidade da doença em alguns casos, não existe risco elevado de pandemia, uma vez que o vírus não tem transmissão rápida entre humanos. Ainda assim, devido ao período de incubação do hantavírus, que pode variar entre alguns dias e várias semanas, os especialistas recomendam um período de vigilância prolongado, que em alguns casos pode chegar a 42 dias após a última exposição.

As autoridades espanholas e a OMS destacaram que a operação foi “altamente controlada” e que o risco para a população em Tenerife é muito baixo, dado que não houve contacto generalizado com o exterior.