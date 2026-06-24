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França reportou esta quarta-feira o primeiro caso de ébola no país. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde francês, trata-se de um médico que esteve em missão na República Democrática do Congo.

O doente está em isolamento e as autoridades de saúde estão a realizar o rastreio de contactos.

Neste momento, o risco para a população europeia em geral é considerado baixo.

A situação está a ser acompanhada de perto pelo primeiro-ministro francês, informou o gabinete de Emmanuel Macron.

O surto de ébola na República Democrática do Congo já infetou mais de mil pessoas e provocou 267 mortes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), este surto registou o maior número de casos confirmados no primeiro mês de qualquer surto da doença.

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