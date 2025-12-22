Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na madrugada de domingo para segunda-feira, um novo bloqueio de estrada foi removido em Tarascon-sur-Ariège (sudoeste), ligação entre França e Andorra, após dez dias de protestos. No departamento dos Pirenéus Atlânticos, os agricultores recusam abandonar o seu acampamento na auto-estrada A64, perto de Bayonne e junto à fronteira com Espanha, até ao fim do abate total de animais afetados pela dermatite nodular contagiosa.

Na outra extremidade da A64, em Carbonne, perto de Toulouse, um pequeno grupo de agricultores ainda se concentrava hoje num bloqueio decorado com pinheiros, cujos ramos exibiam cartuchos vazios de gás lacrimogéneo, disparados, segundo os agricultores, no departamento de Ariège, onde o protesto agrícola começou a 10 de dezembro.

Desde o aparecimento da doença bovina em França este verão, na região de Savoie (leste), o governo francês tem tentado conter a propagação do vírus com base em três pilares: abate sistemático assim que um caso é detectado, vacinação e restrições de circulação. O gado localizado numa área que abrange dez departamentos no sudoeste deverá ser vacinado até meados de janeiro.

Apesar do abrandamento dos protestos, o trânsito continua interrompido em várias autoestradas do sudoeste, como a A63 perto de Bordéus e a A64 entre Toulouse e Bayonne, segundo representantes sindicais contactados pela AFP.

Apesar dos apelos do governo para uma "trégua" com a aproximação das festas de fim de ano, continuam a surgir novos protestos.

Em Reims (leste), cerca de trinta agricultores e vinte tractores foram mobilizados na manhã hoje num bloqueio, distribuindo leite aos condutores.

A França lidera um grupo de países que se opõe à parceria entre União Europeia (UE) e Mercado Comum do Sul (Mercosul), aos quais se juntou recentemente Itália, permitindo uma minoria de bloqueio.

O acordo abrange os 27 Estados-membros da UE mais Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o equivalente a 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial.

Após o anúncio do fim das negociações em dezembro de 2024, a UE e os países do Mercosul tentam finalizar aquele que será o maior acordo comercial e de investimento do mundo, que servirá um mercado de 700 milhões de consumidores, no âmbito do reforço da cooperação geopolítica, económica, de sustentabilidade e de segurança.

