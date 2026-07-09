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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, localizou na quarta-feira uma mulher de 37 anos que tinha sido dada como desaparecida na Baixa de Coimbra.

O desaparecimento de Raquel Pimentel, natural de Miranda do Corvo, tinha sido participado pelos familiares no passado dia 1 de julho e foi amplamente divulgado nas redes sociais e em diversos órgãos de comunicação social.

Perante a suspeita de que o desaparecimento pudesse estar relacionado com a prática de um crime contra a liberdade pessoal, a investigação foi rapidamente assumida pela PJ, que desenvolveu várias diligências para localizar a mulher.

Em articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), as autoridades conseguiram localizar a desaparecida e apuraram que esta se tinha ausentado de livre vontade, não existindo qualquer indício de intervenção de terceiros.

No decorrer da investigação, a PJ apurou ainda que, após a divulgação pública do desaparecimento, familiares da mulher foram contactados por pessoas não identificadas que exigiram o pagamento de um resgate.

Segundo a polícia, para dar credibilidade às exigências, os suspeitos enviaram uma fotografia da mulher manipulada com recurso a inteligência artificial, procurando fazer crer que esta tinha sido vítima de rapto.

A Polícia Judiciária informou que prossegue as diligências para identificar os autores desta burla, alertando que este tipo de situações procura explorar a vulnerabilidade emocional das vítimas e dos seus familiares através da utilização fraudulenta de novas tecnologias.

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