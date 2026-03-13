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Uma fotografia inédita veio revelar Andrew Mountbatten-Windsor e Peter Mandelson em roupões de banho ao lado de Jeffrey Epstein, constituindo o primeiro registo conhecido dos três juntos, escreve o The Guardian.

A imagem mostra o trio sentado ao ar livre, em volta de uma mesa de madeira, com canecas decoradas com a bandeira americana, num momento aparentemente descontraído. Acredita-se que a fotografia tenha sido tirada em Martha’s Vineyard, uma ilha junto de Cape Cod, Massachusetts, conhecida por ser um destino privilegiado da elite económica.

Não foi divulgada a data exata nem a localização precisa da fotografia, que faz parte de milhões de documentos relacionados com Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no início deste ano. Contudo, outra imagem semelhante de Mandelson já tinha surgido no livro comemorativo do 50.º aniversário de Epstein, publicado em 2003, em que Mandelson o descrevia como “melhor amigo”.

Nesse livro, Mandelson aparece de roupão branco, a sorrir para Epstein. O ex-embaixador britânico nos Estados Unidos referiu Epstein como um “homem inteligente e sagaz” numa nota manuscrita incluída na obra, que foi entregue no ano passado ao Comité de Supervisão e Reforma da Câmara dos Representantes dos EUA, responsável por investigar o caso.

Tanto Mandelson como Mountbatten-Windsor surgem múltiplas vezes nos arquivos de Epstein. Entre as imagens divulgadas, constam fotografias do duque de York inclinado sobre uma mulher não identificada e deitado sobre o colo de outras mulheres, assim como imagens de Mandelson em roupa interior a receber uma massagem nos pés. Apesar da divulgação, não há qualquer indicação de que a presença nos documentos constitua prova de conduta ilícita.

O ex-embaixador e o antigo duque de York enfrentaram repercussões públicas pelas suas relações com Epstein, condenado em 2008 por solicitar prostituição de menores. Mountbatten-Windsor viu os seus títulos retirados e recebeu notificação para desocupar a residência de 30 divisões em Windsor, que ocupava a um valor simbólico de renda. No mês passado, foi detido sob suspeita de má conduta em funções públicas, devido a alegações de que terá partilhado informações confidenciais com Epstein durante o seu mandato como enviado comercial do Reino Unido. O duque nega qualquer irregularidade.

Peter Mandelson foi demitido do cargo de embaixador britânico em Washington em setembro passado e renunciou à Câmara dos Lordes em fevereiro, devido às suas ligações a Epstein. Também foi detido no mês passado sob suspeita de má conduta em funções públicas, por alegadamente ter divulgado informação sensível do governo a Epstein enquanto servia como secretário de Estado dos Negócios no governo de Gordon Brown. Mandelson rejeitou qualquer acusação de irregularidade, e os seus advogados afirmaram que cooperará com a investigação policial.

Ambos, Mountbatten-Windsor e Mandelson, foram entretanto libertados sob investigação.

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