A Ford vai recolher 412774 veículos do modelo Explorer nos Estados Unidos, devido a um potencial problema que pode resultar na perda de controlo da direção, informou esta terça-feira a autoridade de segurança rodoviária norte-americana.

De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a anomalia está relacionada com os toe links da suspensão traseira, componentes que podem fraturar com o uso, afetando a estabilidade e a capacidade de direção do veículo.

O regulador recomenda que os concessionários substituam gratuitamente os componentes defeituosos nos veículos abrangidos pela campanha de recolha.

Em comunicado separado, a Ford anunciou ainda a recolha adicional de mais 40.655 veículos nos Estados Unidos, devido a falhas nas baterias e defeitos nos pedais de travão, problemas que aumentam o risco de acidente.

As campanhas de recolha inserem-se no esforço das autoridades e dos fabricantes para corrigir falhas técnicas suscetíveis de comprometer a segurança rodoviária, num contexto de crescente escrutínio sobre a fiabilidade dos sistemas mecânicos e eletrónicos dos automóveis.