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O parlamento do Irão emitiu um alerta severo depois da chegada de mais 3.500 tropas americanas ao Médio Oriente, incluindo fuzileiros e marinheiros transportados pelo navio de assalto anfíbio USS Tripoli, escreve a BBC.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente da câmara baixa do parlamento, afirmou que as forças iranianas estavam “à espera dos soldados americanos” e prometeu “chuva de fogo” contra qualquer tentativa de entrada em território iraniano.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (US Central Command), citado na rede social X, a unidade recentemente deslocada inclui elementos de assalto e transporte, coordenados pelo USS Tripoli. A sua chegada surge num contexto de crescente tensão, após o Washington Post ter noticiado que o Pentágono se preparava para semanas de operações terrestres no Irão, embora responsáveis norte-americanos não tenham confirmado qualquer envio de tropas de combate ao solo.

Ghalibaf declarou ainda, segundo a agência oficial iraniana, que “o inimigo sinaliza negociação em público, enquanto secretamente trama um ataque terrestre”. Este comentário surge num período em que a administração do presidente norte-americano Donald Trump tem transmitido mensagens contraditórias sobre a duração e o desfecho do conflito. Nos últimos dias, Trump afirmou tanto que a guerra estaria quase terminada como que ponderava novas medidas contra o Irão, incluindo ações sobre a sua produção energética.

A agência Axios noticiou ainda que o Pentágono desenvolve opções militares para infligir um “golpe final” ao Irão, incluindo o uso de forças terrestres e uma campanha aérea. Até agora, os Estados Unidos já deslocaram vários ativos militares para a região, incluindo bombardeiros, aviões de combate, porta-aviões e interceptores de mísseis. Recentemente, o porta-aviões mais avançado da Marinha americana, USS Gerald R Ford, chegou à Croácia para reparações após um incêndio a bordo ter causado ferimentos a tripulantes e danos significativos.

Relativamente a negociações de paz, persiste a incerteza. O Irão negou que tenham ocorrido conversações diretas com os Estados Unidos, embora o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, tenha admitido que mensagens foram trocadas através de intermediários, mas sem constituírem diálogo ou negociação formal. Trump afirmou, por seu lado, que as conversas decorriam “muito bem” e que Teerão teria receio de reconhecer as negociações por medo da reação interna.

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