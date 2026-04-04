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Entre 2 e 3 de abril a GNR fiscalizou 13 008 condutores, dos quais, 81 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Por parte da PSP, entre os dias 27 de março e 6 de abril de 2026, foram efetuadas 836 detenções em todo o território nacional, com o destaque para 256 por condução de veículo em estado​ de embriaguez. Tanto GNR como PSP também detiveram vários condutores por não terem habilitação legal, 30 do lado da GNR e 163 do lado da PSP. A GNR, tal como a PSP, também registou mais de 600 condutores em excesso de velocidade.

Em relação a acidentes, a GNR registou 402, dos quais resultaram dez vítimas mortais, 15 feridos e 110 feridos leves. Por parte da PSP, foram registados 1304 acidentes, dos quais resultaram 476 feridos, sendo 19 feridos graves e 457 feridos ligeiros, e três vítimas mortais.

A GNR volta a salientar que durante a operação 'Páscoa 2026' irá continuar a ter como prioridade a fiscalização às seguintes infrações:

Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;

Excesso de velocidade;

Utilização indevida do telemóvel;

Utilização correta do cinto de segurança e do SRC;

Falta de inspeção periódica obrigatória;

Falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

Incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.

Tal como a GNR, a PSP apela a todos os condutores que zelem pela sua segurança e que:

Não conduzam sob o efeito do álcool e/ou de substâncias psicotrópicas;

Mantenham a distância de segurança do veículo da frente;

Não conduzam em excesso de velocidade;

Adaptem a sua condução às condições meteorológicas e ao estado da via;

Não utilizem o telemóvel durante a condução;

Utilizem os elementos de segurança passiva (cintos de segurança, sistemas de retenção, capacetes).

No comunicado, a GNR "reafirma o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período onde o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado. Contamos com o contributo e a responsabilidade de todos para que estas festividades da Páscoa sejam celebradas em segurança e sem tragédias a lamentar".

A PSP também deixa os seguintes conselhos, numa altura de Páscoa em que "é expectável um elevado aumento de ausências das residências habituais":

Quando sair de casa feche e tranque devidamente a porta da sua habitação;

Ao sair do seu prédio certifique-se sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada;

Tenha igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratar de portas e portões exteriores;

Mantenha alguma roupa estendida ou recorra a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência;

​Não divulgue nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de sua casa;

Não tenha em casa grandes quantias de dinheiro e mantenha as joias guardadas em cofres.

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