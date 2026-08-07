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As forças de segurança destacadas em Ceuta receberam instruções para não impedir pela força a circulação de migrantes que entrassem na cidade autónoma espanhola e para os "convidar a abandonar" o território de forma voluntária, segundo o jornal ABC. A informação, baseada em documentos internos e fontes policiais e militares, ainda não foi comentada oficialmente pelo Governo espanhol.

Segundo o ABC, a instrução foi enviada por escrito aos comandos da polícia local há cerca de uma semana e determinava que a condução forçada de cidadãos estrangeiros apenas poderia ocorrer nos casos previstos na lei, nomeadamente quando estivesse em causa a prática de um crime.

De acordo com o jornal, os agentes foram orientados a perguntar aos migrantes se pretendiam abandonar Ceuta e, em caso afirmativo, indicar-lhes o caminho para a fronteira com Marrocos. Em situações envolvendo mulheres, pessoas vulneráveis ou grupos numerosos, poderiam mesmo acompanhá-los.

O diário refere ainda, citando fontes da Guarda Civil e das Forças Armadas, que os militares destacados na fronteira receberam instruções semelhantes para "não atuar", limitando-se a desempenhar funções de contenção e dissuasão.

Segundo o ABC, vários elementos das forças de segurança manifestaram descontentamento com estas orientações, considerando que resultam de uma decisão política.

O jornal sustenta ainda que o objetivo das instruções seria evitar responsabilidades judiciais semelhantes às que recaíram sobre responsáveis governamentais na sequência das devoluções imediatas de menores marroquinos após a crise migratória de Ceuta, em 2021.

Até ao momento, o Ministério do Interior de Espanha e a Delegação do Governo em Ceuta não reagiram publicamente às informações divulgadas pelo jornal.

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