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A Força Aérea Portuguesa realizou três operações de resgate marítimo entre os dias 19 e 20 de junho, numa missão que mobilizou meios aéreos das Esquadras 752 – "Fénix" e 502 – "Elefantes", nos Açores.

Em comunicado, a Força Aérea revelou que a primeira missão teve início ao final da tarde de 19 de junho, quando um helicóptero EH-101 Merlin descolou da Base Aérea N.º 4, nas Lajes, para resgatar um tripulante de 26 anos que seguia a bordo do navio mercante Sigma Triumph.

Segundo a mesma fonte, a embarcação encontrava-se a cerca de 950 quilómetros da Ilha Terceira, o que obrigou ao empenhamento simultâneo de uma aeronave C-295M para apoiar a operação. O paciente foi posteriormente transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Menos de 24 horas depois, a tripulação da Esquadra 752 voltou a ser ativada para uma segunda missão de salvamento, desta vez para prestar assistência a um homem de 40 anos embarcado no navio mercante Monte Brasil.

A Força Aérea adiantou que, enquanto esta operação decorria, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) recebeu um novo pedido de auxílio do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Ponta Delgada), dando origem a uma terceira missão.

Após concluir o segundo resgate e transportar o paciente para a ilha de São Miguel, onde recebeu tratamento hospitalar, a tripulação seguiu para uma nova operação de emergência.

Na terceira missão foi resgatado um tripulante de 27 anos que se encontrava a bordo do navio mercante Kenya B, localizado a cerca de 420 quilómetros da costa açoriana. Tal como na primeira operação, foi necessário o apoio de uma aeronave C-295M para reforçar a segurança da missão, informou a Força Aérea.

O paciente foi transportado para a Ilha Terceira, onde recebeu assistência médica numa unidade hospitalar.

De acordo com os dados divulgados pela instituição, o helicóptero EH-101 Merlin acumulou cerca de nove horas e 25 minutos de voo nas três operações, enquanto a aeronave C-295M realizou aproximadamente cinco horas de voo.

As missões foram coordenadas pelo RCC Lajes em articulação com o MRCC Ponta Delgada. A Força Aérea sublinha que as operações demonstram a capacidade de resposta permanente dos meios de busca e salvamento nacionais para prestar auxílio a embarcações em situações de emergência no Atlântico e garantir a proteção da vida humana no mar.

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