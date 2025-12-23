Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, a Força Aérea explicou que "sendo este um dia muito especial para todos", vai utilizá-lo para "as últimas horas de voo de treino necessárias para manter as qualificações e proficiência dos militares, reforçando o compromisso de salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea".

Assim, na imagem abaixo, fica o horário das "passagens com horas estimadas para cada local, sendo que parte ou a totalidade da rota poderá sofrer alterações em função das condições meteorológicas".

Força Aérea Portuguesa créditos: Força Aérea Portuguesa

