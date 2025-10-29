Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado da FAP, o primeiro avistamento ocorreu no dia 24 de outubro, quando uma aeronave portuguesa identificou uma embarcação de fibra, em boas condições de flutuabilidade, que navegava em águas internacionais rumo ao sul de Espanha, na zona de Cartagena. A bordo seguiam mais de uma dezena de migrantes, incluindo jovens menores de idade.

No dia seguinte, o destacamento português voltou a avistar quatro embarcações em situação irregular, uma das quais transportava um bebé. As pequenas embarcações, equipadas apenas com um motor, percorriam mais de 200 quilómetros entre o norte de África e o sul de Espanha — uma travessia particularmente arriscada, dada a instabilidade das condições marítimas e a fragilidade das embarcações.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Todos os incidentes foram reportados à Agência FRONTEX e às autoridades espanholas, nomeadamente à Guardia Civil e ao Centro de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Almería, que coordenaram as operações de resposta.

A Força Aérea participa na Operação INDALO 2025 desde 19 de março, operando a partir de Málaga, numa missão que termina a 26 de novembro de 2025. A operação tem como objetivo combater a imigração irregular e o crime transnacional no Mediterrâneo, além de apoiar ações de busca e salvamento e a vigilância das fronteiras marítimas da União Europeia.

A Operação INDALO é uma das missões de vigilância marítima mais prolongadas e complexas da FRONTEX, que envolve equipas de vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.