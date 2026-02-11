Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As diligências, avançadas pela agência Lusa com base em fonte judicial, decorrem com o apoio da Polícia Judiciária Militar e da Autoridade Tributária, tendo sido entretanto confirmadas pela Procuradoria-Geral da República e pelos dois ramos das Forças Armadas envolvidos.

Entre os locais visados encontra-se o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), em Alfragide, no concelho da Amadora. Em resposta escrita à Lusa, a Força Aérea confirmou a presença de elementos do Ministério Público nas suas instalações, assegurando estar a colaborar “de forma plena e ativa” com as autoridades judiciais.

Também a Marinha confirmou a realização de buscas na Escola Naval, no Alfeite, concelho de Almada, garantindo total colaboração com a investigação em curso.

A Procuradoria-Geral da República limitou-se a confirmar a existência das diligências, referindo apenas que decorrem “no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa”, sem adiantar mais detalhes sobre os factos investigados.

Segundo a mesma fonte judicial, nas buscas participam magistrados do Ministério Público, inspetores da Polícia Judiciária Militar e elementos da Autoridade Tributária.

Contactado pela Lusa, o Ministério da Defesa, tutelado por Nuno Melo, não respondeu até ao momento aos pedidos de esclarecimento

