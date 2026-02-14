Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, integrada no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais (SGIFR), contou com representantes da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e das Fileiras Pinho e Eucalipto. A comitiva foi liderada por Paulo Fernandes, presidente da Estrutura de Missão para a recuperação do Centro.

Durante cerca de três horas de voo, a aeronave, equipada com capacidade autónoma de registo de imagem, recolheu informação que permitirá delimitar as áreas afetadas e apoiar a classificação de imagens de satélite e de outros dados a recolher nos próximos dias. O objetivo é contribuir para uma caracterização mais detalhada dos danos no edificado, do volume de madeira afetada e do acréscimo do perigo de incêndio provocado pela tempestade.

Segundo a informação divulgada, esta visão integrada e atualizada é considerada fundamental para o planeamento estratégico e para a definição de prioridades de intervenção, com vista à minimização dos impactos económicos, ambientais e sociais.

As áreas monitorizadas incidiram sobretudo na sub-região de Leiria, na zona oeste da sub-região da Beira Baixa, na zona sul da sub-região de Coimbra e na zona norte da sub-região do Oeste e do Médio Tejo.

A análise das imagens recolhidas permitirá identificar manchas com maior grau de dano, distinguir árvores tombadas ou partidas e avaliar a rede viária interrompida devido a arvoredo afetado e acumulação nos taludes. Será ainda possível determinar o volume e as classes de aproveitamento por grandes manchas e por espécie, bem como identificar as áreas com maior perigo de incêndio, nomeadamente em zonas de interface com edificado ou com maior acumulação de biomassa.

Ao serviço da Força Aérea desde 2009, o avião C-295M desempenha missões de transporte aéreo, busca e salvamento e reconhecimento aéreo. A aeronave integra sensores e câmaras que permitem a recolha de informação relevante em diversos cenários, incluindo operações de resposta a catástrofes, estando certificada para operar em quaisquer condições meteorológicas, tanto em regras de voo visual como por instrumentos.

