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A cidade de Viana do Castelo vai acolher, entre 27 de junho e 5 de julho, as comemorações do 74.º Aniversário da Força Aérea. Sob o lema “A Voar no Coração de Viana!”, a instituição promove um conjunto de iniciativas destinadas a assinalar mais um marco da sua história e a reforçar a proximidade com a população.

O programa inclui cerimónias militares, exposições, demonstrações de capacidades, desfiles aéreos, momentos musicais e concertos, batismos de voo e atividades desportivas, entre outras ações.

Entre os momentos centrais das celebrações destacam-se a tradicional cerimónia militar, marcada para a manhã de 4 de julho, e a exibição de capacidades com demonstrações aéreas, prevista para a tarde de 5 de julho.

Segundo a Força Aérea, a realização das comemorações em Viana do Castelo pretende aproximar a instituição das regiões onde a sua presença é menos frequente, em particular no norte de Portugal, ao mesmo tempo que dá a conhecer a sua missão e contributo para o país.

A Força Aérea foi criada a 1 de julho de 1952, herdando as tradições e responsabilidades da Aeronáutica Militar e da Aviação Naval. Para assinalar a data, será realizado um concerto popular junto à zona ribeirinha da cidade na noite de 30 de junho. Após o espetáculo, pelas 23h55, terá lugar uma apresentação visual com drones que marcará a passagem para o dia 1 de julho, data em que se celebra o 74.º aniversário da criação da instituição.

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