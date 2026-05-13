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Segundo um comunicado da Força Aérea, a missão deverá decorrer entre as 16h00 e as 17h30, nas proximidades da Figueira da Foz, envolvendo uma ou duas aeronaves estacionadas na Base Aérea n.º 5, em Monte Real, no concelho de Leiria.

“Apesar de serem adotadas medidas mitigadoras que causem menor impacto, dependendo das condições atmosféricas poderá verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno potencialmente audível e percetível à superfície”, refere a nota da FAP.

Os efeitos sonoros poderão ser sentidos em freguesias dos concelhos de Leiria e Marinha Grande, no distrito de Leiria, e da Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, no distrito de Coimbra. A Força Aérea sublinha, no entanto, que a operação será realizada “sob todos os critérios de segurança, sem qualquer situação de risco para a população”.

À agência Lusa, fonte oficial explicou que os F-16M deverão voar, em regra, a altitudes entre os 30 mil e os 40 mil pés (cerca de nove a 12 mil metros), salientando que se trata de um voo controlado e essencial para garantir a prontidão operacional das aeronaves.

No final de abril, um voo semelhante causou algum alarme na região da Figueira da Foz, depois de um forte estrondo associado à quebra da barreira do som, sem que tenham sido registados danos materiais.

A Força Aérea recorda que este tipo de missões é fundamental para assegurar a eficácia dos meios aéreos nacionais e a salvaguarda do espaço aéreo português.

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