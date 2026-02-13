Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a FAP reforçou esta madrugada e durante o dia de hoje o dispositivo de alerta, "aumentando de oito para 14 aeronaves disponíveis, face à possibilidade de evacuação de Coimbra. Tratou-se do maior número de meios aéreos disponíveis desde o início das operações".

Durante o dia de hoje, realizaram-se "três missões de reconhecimento aéreo com o helicópteros AW-119 Koala, cobrindo os rios Douro, Ave, Tejo, Guadiana e Sado, com especial enfoque nos pontos críticos de Alcácer do Sal".

Assim, estiveram "empenhados 630 militares, mantendo presença em Alcácer do Sal, Tancos, Leiria e Arruda dos Vinhos, em ações de apoio à população; recuperação de troços rodoviários; remoção de destroços; limpezas de áreas; fornecimento de refeições; disponibilização de banhos quentes, entre outras".

Desde o início da resposta às intempéries, a Força Aérea revelou que "realizou 26 voos, num total de 60 horas de voo, tendo sido empenhada a totalidade da tipologia de meios aéreos dedicados, que inclui aviões C-130H, KC-390 e P-3C, bem como helicópteros AW119 Koala, EH-101 Merlin e UH-60 Black Hawk"

Paralelamente às operações aéreas, a Força Aérea "mantém a recolha de imagens provenientes de 53 satélites, tendo já fornecido 27 imagens, maioritariamente à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)".

No apoio direto à população, foram já asseguradas 1553 refeições, 593 banhos quentes e recolhidas e transportadas cerca de 138 toneladas de bens doados pela população portuguesa, incluindo dos arquipélagos, confirmou a FAP.

