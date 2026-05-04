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A Força Aérea assinalou, este domingo, 3 de maio, às 08h00 de Lisboa, a integração de um novo satélite SAR, o CA-02, na Constelação do Atlântico, num passo considerado significativo para o desenvolvimento desta iniciativa com forte envolvimento nacional.

O satélite foi lançado com sucesso a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia (EUA), a bordo de um lançador Falcon 9, da SpaceX. Após o lançamento, foram estabelecidas as comunicações e iniciadas as operações de rotina, confirmando o êxito da missão.

O CA-02 é o primeiro satélite totalmente adquirido pela Força Aérea à ICEYE e integra a Constelação do Atlântico. Equipado com tecnologia de radar de abertura sintética (SAR), permite a observação da superfície terrestre em quaisquer condições meteorológicas, a qualquer hora do dia, durante todo o ano.

A sua missão centra-se na vigilância e monitorização do território nacional, em terra, no mar e no ar, contribuindo ainda para a gestão de emergências, a sustentabilidade, a segurança e o cumprimento de compromissos internacionais.

Com este lançamento, Portugal reforça a sua dimensão operacional no domínio espacial, passando a dispor de capacidade autónoma de observação da Terra a partir do espaço. Este desenvolvimento é apontado como um contributo para o reforço da soberania nacional, da resiliência e da prontidão estratégica, num contexto internacional cada vez mais exigente.

A aposta no espaço integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento de novas capacidades aéreas e espaciais, baseada em parcerias com a indústria e o sistema científico e tecnológico nacional.

Segundo a Força Aérea, estes projetos permitem acompanhar a evolução tecnológica, responder a novos desafios e posicionar Portugal na linha da frente da inovação no chamado quinto domínio: o Espaço.

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