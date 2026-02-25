Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O concurso destina-se a licenciados ou mestres com idade máxima de 27 anos, que tenham concluído o Ensino Secundário com aproveitamento em Matemática A. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de integrar uma carreira na aviação militar.

Além dos pilotos, decorrem também concursos para a categoria de oficiais e praças, com prazo até 24 de agosto. Há vagas em diversas áreas, incluindo engenharia, operações aéreas, mecânica, administração, saúde, informática, culinária, música, meteorologia e policiamento.

O Curso de Formação de Oficiais destina-se a jovens até 27 anos com licenciatura ou mestrado, interessados numa carreira dinâmica e de prestígio. Já o Curso de Formação de Praças é dirigido a candidatos entre 18 e 24 anos, com 9.º ou 12.º ano de escolaridade, dependendo da especialidade escolhida.

Mais informações sobre condições de admissão e candidatura podem ser obtidas junto do Centro de Recrutamento da Força Aérea, através do site.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.