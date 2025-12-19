Segunda Lusa, em 2023 quando acabou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a PSP herdou o controlo de passageiros nas fronteiras aeroportuárias, passaram pelo aeroporto de Lisboa 9,7 milhões de pessoas fora do espaço Schengen, aumentando para 10,6 milhões em 2024 e, este ano, as estimativas apontam para um novo aumento, para cerca de doze milhões.

Segundo os dados, os passageiros fora do espaço Schengen representaram 19% do total de pessoas que passaram pelo aeroporto de Lisboa em 2021, percentagem que sobe para mais de 30% em 2025.

Nestes cinco anos registou-se um grande aumento do número total de passageiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que foram 12,1 milhões em 2021 e este ano já chegaram aos 36 milhões.

Este aumento de passageiros, que necessitam de passar pelo controlo de fronteiras, não foi acompanhado pelo aumento de infraestruturas. Segundo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no parlamento, o aeroporto de Lisboa dispõe, nas chegadas, de 16 postos de controlo manual e 14 e-gates (portas tecnológicas para leitura biométrica) e, nas partidas, 14 postos manuais e 14 e-gates.

Os tempos de espera no aeroporto de Lisboa têm sido elevados, com filas a chegar às seis horas, estando a contribuir para esta situação o novo Sistema de Entrada/Saída (EES), a que se junta o aumento do número de passageiros.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.

Esta situação levou o Governo a criar no fim de outubro uma "task force" de emergência para gerir esta situação de crise.

Para fazer face a esta situação, o Ministério da Administração Interna reforçou o aeroporto de Lisboa com 80 polícias da PSP para os próximos 15 dias para assegurarem o funcionamento regular do controlo de fronteiras e a segurança no período de maior afluência.

A ministra justificou este reforço durante o Natal e Ano Novo para evitar a "experiência terrível" das filas registadas esta semana, que, segundo Maria Lúcia Amaral "atingiram proporções insustentáveis". A PSP tem atualmente 540 efetivos no aeroporto de Lisboa, 230 dos quais no controlo de fronteiras.

Esta semana, uma equipa da Comissão Europeia esteve no aeroporto de Lisboa para realizar uma avaliação "sem pré-aviso" às condições de segurança nas fronteiras áreas e marítimas portuguesas, desconhecendo-se para já as conclusões.