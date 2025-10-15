A celebração terá lugar ao final da tarde e incluirá ainda um DJ set de HUMBERTO, DJ e produtor portuense anteriormente conhecido por Social Disco Club, que marcou a cena eletrónica da cidade a partir do mítico Trintaeum, tendo levado o seu som a palcos internacionais como Nova Iorque, Berlim, Londres e Seul.

Com um acervo de cerca de 35 mil discos, a FMP consolidou-se, ao longo dos últimos cinco anos, como um espaço único de encontro com a música. Mais do que um arquivo sonoro, tornou-se um lugar de escuta ativa, partilha e investigação, afirmando-se como um centro vivo de preservação e difusão da memória cultural da cidade.

Desde a sua fundação, a Fonoteca tem promovido sessões de escuta, conversas, performances, residências artísticas e outras atividades que exploram a experiência coletiva do som. A sua presença estende-se também ao espaço digital, através de um website que disponibiliza artigos, entrevistas, resenhas e podcasts assinados por diferentes vozes, refletindo a diversidade e a vitalidade do panorama musical contemporâneo.

A publicação agora apresentada, com edição de Armando Sousa e Nuno Rodrigues, celebra este percurso através de uma seleção de textos que documentam a riqueza e o dinamismo das iniciativas da Fonoteca. De distribuição gratuita, “Ler com o ouvido” é um registo da história recente da FMP, mas também um convite à escuta atenta à cidade, às suas vozes e às suas múltiplas memórias sonoras.

Num final de tarde dedicado à música e à celebração, a Fonoteca Municipal do Porto reafirma-se como um espaço de encontro entre passado e futuro, onde o som continua a ser ponto de partida e de chegada.