Numa nota divulgada pela Presidência da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou pesar pela morte de Nuno Morais Sarmento, sublinhando o seu contributo para a vida política e pública em Portugal.

O chefe de Estado descreveu o antigo governante como uma figura “muito inteligente, brilhante, político e governante”, que se destacou pela constante procura de “novas pistas, sendas e mais vastos horizontes”.

Na mesma nota, o Presidente recorda que Morais Sarmento marcou uma época no seu partido, o Partido Social Democrata, e procurou promover reformas no setor da informação.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o papel do antigo ministro na liderança de uma fundação dedicada às relações entre Portugal e os EUA, sublinhando o seu interesse pelo reforço da cooperação internacional.

“Mas foi sempre maior do que os cargos que desempenhou. O desaparecimento chegou cedo demais para o muito que sempre sonhou fazer”, refere ainda o Presidente da República na mensagem.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou o antigo governante “com saudosa amizade” e apresentou à família e amigos próximos as suas condolências e “profundos sentimentos”.

