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Segundo o The Guardian, a situação dos incêndios florestais agravou-se significativamente no sudoeste de França, levando as autoridades a ordenar a evacuação total da península de Cap Ferret, na costa atlântica, enquanto Espanha enfrenta igualmente vários fogos de grandes dimensões e declarou emergência nacional em algumas zonas.

Na península francesa de Cap Ferret, milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar a região devido ao avanço das chamas. As autoridades determinaram que os habitantes e turistas deixassem a área antes das 10h00, recorrendo a centenas de embarcações mobilizadas para a operação ou utilizando a única estrada que liga a península ao continente.

Os dois incêndios que atingem esta região já afetaram mais de 10 mil hectares e ultrapassaram durante a noite a faixa de contenção criada pelos bombeiros. Mais de 40 mil pessoas já tiveram de ser retiradas.

Perante a evolução do fogo, França solicitou oficialmente a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia para reforçar os meios de combate às chamas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou a situação como "muito intensa". Na sequência do pedido francês, a comissária europeia responsável pela gestão de crises, Hadja Lahbib, anunciou o envio de três aviões bombardeiros de água para apoiar as operações.

Desde o início do ano, os incêndios em França já destruíram mais de 50 mil hectares.

Em Espanha, a situação mantém-se igualmente crítica. O Governo declarou emergência nacional devido aos incêndios nas proximidades de Madrid e Ávila, obrigando à retirada de mais de 10 mil pessoas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o país atravessa "uma situação dramática", sublinhando que os incêndios não afetam apenas várias províncias espanholas, mas também regiões dos países vizinhos.

Na noite de quinta-feira, as autoridades da região de Madrid solicitaram ao Governo central a declaração de emergência nacional. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeceu a resposta da população e dos operacionais, assegurando que serão anunciadas medidas de apoio assim que a dimensão dos prejuízos estiver totalmente apurada.

Os serviços de emergência espanhóis apelaram ainda à população para evitar atividades ao ar livre sempre que existam fumo ou cinzas no ar e recomendaram o uso de máscara por pessoas com problemas respiratórios crónicos ou alergias. Em caso de sintomas graves, foi pedido que seja contactado o número de emergência 112.

A agência meteorológica espanhola alertou que o perigo de incêndio continuará muito elevado ou extremo em grande parte do território, apesar da descida das temperaturas. As condições deverão melhorar ligeiramente durante o fim de semana, mas o risco deverá voltar a aumentar nos dias seguintes.

Tal como França, Espanha recorreu ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, solicitando quatro aeronaves de combate a incêndios para apoiar as operações junto de Madrid.

Segundo o Ministério do Ambiente espanhol, desde o início de 2026 já arderam 114.796,42 hectares no país, muito acima dos 25.133,26 hectares registados no mesmo período do ano anterior.

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