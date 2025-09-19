Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com a ajuda do vento, as chamas ganharam força e aproximaram-se da localidade de Lazarim. Dois bombeiros tiveram de ser assistidos devido à inalação de fumo.

As projeções do incêndio, muito imprevisíveis, dificultaram o trabalho dos bombeiros, mas estes contaram com uma ajuda fundamental: os populares. Uma das frentes do incêndio chegou a ter mais de cinco quilómetros e atingiu grandes áreas de pinhal e eucaliptal.

Ainda no distrito de Viseu, houve outro incêndio, desta vez em Nogueira de Cota, onde três bombeiros ficaram feridos com queimaduras de primeiro e segundo grau. Foram transportados para o hospital para receber cuidados médicos.

A este cenário soma-se o incêndio em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, onde as chamas chegaram perto da localidade de Seixas.

