O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte Frelães, concelho de Barcelos (distrito de Braga), entrou em resolução às 00:35.

Um incêndio em Setúbal, que teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato, foi dado como dominado hoje à 01:00.

Quase todo o território de Portugal continental enfrenta perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O perigo máximo abrange praticamente todo o interior Norte e Centro, bem como dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Já o nível muito elevado estende-se a quase todo o Alentejo e a mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O IPMA colocou ainda oito concelhos dos distritos de Faro, Setúbal e Aveiro sob perigo elevado de incêndio, após o Governo ter declarado a situação de alerta devido às altas temperaturas previstas até segunda-feira e de ter emitido despachos de exceção que proíbem a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou, na quarta-feira, o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), perante o previsível "agravamento muito significativo" do perigo de incêndios rurais.

O dispositivo de combate a incêndios rurais foi igualmente reforçado para a sua capacidade máxima, numa altura em que a área ardida e o número de incêndios duplicaram face ao mesmo período de 2025.