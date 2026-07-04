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O incêndio de Vouzela deixou esta sexta-feira dois feridos graves, um com queimaduras de segundo e terceiro grau e outro com traumatismo craniano, disse à Lusa Fonte da Proteção Civil. No incêndio de Cambra e Carvalhal de Vermilhas estão destacados 1067 operacionais e 359 meios terrestres.
"Um homem de 55 anos ficou com queimaduras graves" quando tentava combater o fogo e um outro, de "34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave" ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
No programa Expresso da Meia-Noite, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, adiantou que cerca de 120 operacionais da Unidade Militar de Emergência das Forças Armadas espanholas, acompanhados por 30 veículos, vão integrar o dispositivo no teatro de operações, em Tondela.
O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte Frelães, concelho de Barcelos (distrito de Braga), entrou em resolução às 00:35.
Um incêndio em Setúbal, que teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato, foi dado como dominado hoje à 01:00.
Quase todo o território de Portugal continental enfrenta perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O perigo máximo abrange praticamente todo o interior Norte e Centro, bem como dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.
Já o nível muito elevado estende-se a quase todo o Alentejo e a mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
O IPMA colocou ainda oito concelhos dos distritos de Faro, Setúbal e Aveiro sob perigo elevado de incêndio, após o Governo ter declarado a situação de alerta devido às altas temperaturas previstas até segunda-feira e de ter emitido despachos de exceção que proíbem a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.
Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou, na quarta-feira, o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), perante o previsível "agravamento muito significativo" do perigo de incêndios rurais.
O dispositivo de combate a incêndios rurais foi igualmente reforçado para a sua capacidade máxima, numa altura em que a área ardida e o número de incêndios duplicaram face ao mesmo período de 2025.
*Artigo atualizado às 08h45*
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