O alerta foi dado às 12h16 e o fogo ficou dominado às 13h20. O edifício, com 16 andares, foi totalmente evacuado por precaução.

No local foram assistidas sete vítimas, todas com sintomas de inalação de fumo. À hora do balanço, mantinham-se mobilizados 44 operacionais, entre bombeiros, forças de segurança e o Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por 18 veículos.

As causas do incêndio estão a ser apuradas pelas autoridades competentes.