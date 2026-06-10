Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o incêndio foi dado às 11h49 desta quarta-feira.
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O incêndio consome uma área de mato na freguesia de São Luís, em Odemira. Estão no local 143 bombeiros, apoiados por 52 viaturas e quatro meios aéreos.
De acordo com a agência Lusa, que cita o comandante dos bombeiros de Odemira, as chamas estão próximas de algumas casas.
(Notícia atualizada às 20h03)
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