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O incêndio consome uma área de mato na freguesia de São Luís, em Odemira. Estão no local 143 bombeiros, apoiados por 52 viaturas e quatro meios aéreos.

De acordo com a agência Lusa, que cita o comandante dos bombeiros de Odemira, as chamas estão próximas de algumas casas.

(Notícia atualizada às 20h03)

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