Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que três caças F-15E Strike Eagle, integrados na Operação Fúria Épica, "caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo". Segundo a nota, as aeronaves foram abatidas pelas defesas aéreas do Kuwait durante "combate ativo", que incluiu ataques com aeronaves, mísseis balísticos e drones iranianos.

O CENTCOM esclareceu que todos os seis tripulantes conseguiram ejetar-se em segurança, tendo sido resgatados, encontrando-se em estado de saúde estável. Está em curso uma investigação para apurar as causas do incidente e eventuais falhas de coordenação entre forças aliadas.

No mesmo contexto de intensificação do conflito regional, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou, esta segunda-feira, ter lançado ataques com mísseis contra alvos estratégicos em Israel. Em comunicado divulgado pela agência noticiosa Fars, a força de elite iraniana declarou que foram visados "o gabinete do primeiro-ministro criminoso do regime sionista" e "o quartel-general do comandante da Força Aérea do regime".

De acordo com a mesma fonte, no ataque terão sido utilizados mísseis Kheibar, armamento de longo alcance associado ao programa balístico iraniano. As autoridades israelitas não confirmaram oficialmente os alvos referidos no comunicado iraniano nem divulgaram informações sobre eventuais danos ou vítimas.

Os dois episódios sublinham o elevado grau de tensão e complexidade operacional no Médio Oriente, marcado por operações militares simultâneas, riscos acrescidos de erro e uma retórica cada vez mais agressiva entre Teerão, Washington e Telavive.

