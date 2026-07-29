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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Esquadra de Peniche da Divisão Policial de Caldas da Rainha, deteve uma estudante de 18 anos pela prática do crime de condução de veículo automóvel sem habilitação legal.

Segundo a PSP, a detenção ocorreu pelas 03h45 de 28 de julho, na cidade de Peniche. Ao aperceber-se da presença de um carro-patrulha, a condutora aumentou a velocidade do veículo ligeiro de passageiros que conduzia, numa tentativa de se afastar rapidamente do local.

Perante o comportamento da jovem, os polícias deram ordem de paragem e iniciaram a perseguição da viatura. Durante a tentativa de fuga, circulando a velocidade elevada, a condutora passou por uma lomba redutora de velocidade, tendo a viatura ficado danificada numa das rodas, o que obrigou à sua imobilização.

Na sequência da fiscalização, a PSP apurou que a jovem não possuía habilitação legal para conduzir veículos automóveis, motivo pelo qual foi detida.

A suspeita foi notificada para comparecer no Tribunal de Peniche na manhã de ontem, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência. De acordo com a PSP, não são conhecidos outros antecedentes criminais da detida.

O Comando Distrital de Leiria revelou ainda que, desde o início do ano, já foram detidas oito pessoas na área de jurisdição da Esquadra da PSP de Peniche pelo crime de condução sem habilitação legal.

A PSP relembra que conduzir sem a necessária habilitação legal constitui um crime e representa um sério risco para a segurança rodoviária, colocando em perigo não só o condutor, mas também os restantes utilizadores da via pública.

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