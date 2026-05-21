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O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou à Lusa que “está previsto” que os dois cidadãos portugueses detidos em Israel regressem hoje a Portugal, através da Turquia. O Governo português informou ainda que as famílias dos dois médicos já foram notificadas.

Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias integravam a missão “Sumud Global Flotilla”, uma flotilha internacional que seguia em direção à Faixa de Gaza.

A embarcação onde viajavam foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais. Os dois portugueses foram detidos pelas autoridades de Israel.

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