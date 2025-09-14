Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A flotilha Global Sumud adiou a partida para Gaza a partir da Tunísia, prevista para este sábado, anunciaram os organizadores.

A flotilha revelou em comunicado que 18 navios partiram este sábado de Itália e que os que se encontram na Tunísia "zarparão amanhã" [hoje, domingo] para se juntarem em alto mar e navegarem juntos na "maior missão marítima para Gaza" para levar ajuda humanitária.

Os navios que partiram no início do mês de Barcelona fizeram escala na útima semana na Tunísia para se juntarem ao resto das delegações do Magrebe, mas a partida conjunta foi sendo adiada por vários motivos.

Os organizadores atribuíram os atrasos anteriores à situação meteorológica e a problemas logísticos, mas não revelaram as razões deste novo adiamento.

A flotilha enfrentou vários contratempos durante a paragem nos portos tunisinos, com os seus membros a denunciarem dois ataques "com drones" contra os navios "Família", de bandeira portuguesa e onde viajam elementos da organização, e "Alma", de bandeira britânica, em pouco mais de 24 horas.

Os navios, onde viajam ativistas de mais de quarenta nacionalidades - entre os quais a ecologista sueca Greta Thunberg e, de Portugal, Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte -, transportam alimentos e medicamentos destinados à população de Gaza.