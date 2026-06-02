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De acordo com a empresa, não estão, até ao momento, previstos quaisquer cancelamentos de serviços na sequência da paralisação.

A transportadora refere ainda que a sua rede se manterá totalmente disponível para os passageiros que necessitem de se deslocar ao longo do dia, assegurando todas as ligações previstas e o habitual apoio aos utilizadores.

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