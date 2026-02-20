Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 23 de fevereiro e 29 de março, os passageiros poderão viajar por valores de 1,99€, 2,49€ e 2,99€, consoante a distância do percurso. A campanha abrange todas as ligações domésticas de Norte a Sul do país. As reservas devem ser efetuadas entre 20 de fevereiro e 1 de março, até às 23h59, sendo o número de lugares a preços reduzidos limitado em cada rota.

Segundo Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da FlixBus em Portugal, “este é um pequeno contributo para que a ajuda continue a chegar às populações e para que a atividade local possa recuperar”.

A iniciativa pretende apoiar todos os que participam, direta ou indiretamente, nos esforços de reconstrução e reativação das economias locais, incluindo técnicos, associações, voluntários e pequenos empresários que necessitem de se deslocar entre regiões. Não há limitação geográfica nas viagens, podendo qualquer pessoa, de Norte a Sul, viajar até às regiões afetadas, através de ligações diretas ou de interconexão.

De acordo com a empresa, a medida visa também voltar a ligar pessoas e cidades, impulsionando setores como o comércio e o turismo locais, considerados fundamentais para a sustentabilidade económica de muitas destas regiões e para a preservação de emprego.

“Acreditamos que ao oferecer condições especiais para que os visitantes regressem de forma gradual e responsável irá ajudar a devolver alguma estabilidade a estas comunidades, e contribuir para preservar emprego e restabelecer dinâmicas sociais que foram bastante afetadas pelas recentes tempestades”, acrescenta Tiago Cavaco Alves.

Entre os exemplos de ligações disponíveis a preços reduzidos estão Coimbra–Lisboa (1,99€), Porto–Marinha Grande (2,99€), Lisboa–Leiria (2,49€), Faro–Lisboa (2,49€), Coimbra–Porto (1,99€), Fátima–Porto (2,49€), Castelo Branco–Coimbra (1,99€), Aveiro–Pombal (1,99€) e Lisboa–Fátima (1,99€).

Os bilhetes podem ser adquiridos online, através do site e da aplicação da empresa, na bilheteira da estação do Oriente, bem como nos pontos de venda Pagaqui e nas agências de viagens parceiras.

