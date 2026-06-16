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Com a nova rota, os passageiros passam a poder viajar entre a Covilhã e o Porto sem necessidade de transbordo, numa viagem com duração superior a três horas e meia. Já a ligação entre a Covilhã e Viseu fica assegurada em menos de duas horas.

Segundo a operadora de transporte rodoviário de longa distância, o objetivo passa por reforçar a mobilidade de e para a Covilhã, servindo tanto a comunidade académica da Universidade da Beira Interior, que reúne mais de 10 mil estudantes nacionais e internacionais, como os visitantes do Parque Natural da Serra da Estrela.

Além do Porto e de Viseu, a nova linha garante também ligações à Guarda e a Albergaria-a-Velha, reforçando a ligação destas cidades da Beira Interior à Área Metropolitana do Porto e ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Numa primeira fase, a FlixBus disponibiliza quatro novos horários diários, com duas partidas em cada sentido. A partir da Central de Camionagem da Covilhã, os autocarros partem às 10h55 e às 20h50. No sentido inverso, as ligações saem do Terminal Intermodal de Campanhã às 06h20 e do Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 15h30, com passagem por Campanhã às 15h55.

“Para a FlixBus, esta é uma linha muito especial, uma vez que coloca o transporte rodoviário de longa distância como um impulsionador da mobilidade estudantil para o interior do país, e, neste caso em concreto, para a Covilhã”, afirma Tiago Cavaco Alves, diretor de Operações da FlixBus em Portugal.

Os bilhetes já estão disponíveis através da aplicação móvel e do site da empresa, bem como nos pontos de venda Pagaqui e em agências de viagens parceiras. Os preços começam nos 4,99 euros para a ligação entre o Porto e a Covilhã e nos 3,99 euros para a ligação entre Viseu e a Covilhã.

A nova operação disponibiliza ligações entre a Covilhã, Porto, Aeroporto do Porto, Viseu, Guarda e Albergaria-a-Velha, abrangendo ainda várias combinações entre estas localidades.

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