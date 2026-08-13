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A FlixBus expandiu a sua rede doméstica em Portugal com a inclusão do Montijo e de São Martinho do Porto. A nova linha entrou em operação esta quinta-feira, 13 de agosto.

A partir do Montijo, os passageiros passam a poder viajar diretamente para Torres Vedras, São Martinho do Porto, Nazaré, Marinha Grande e Coimbra, sem necessidade de se deslocarem até à Gare do Oriente, em Lisboa. A partir de Coimbra, é possível chegar, com um único transbordo, a destinos como Aveiro, Porto e Braga.

Em São Martinho do Porto, a chegada da operadora reforça também as ligações entre a região Oeste e Coimbra e Lisboa, com novas opções de viagem a partir de São Martinho do Porto, Torres Vedras, Nazaré e Marinha Grande.

A nova paragem no Montijo resulta também da colaboração com a Câmara Municipal. A estação fica junto à Rotunda das Portas da Cidade, numa localização próxima de Alcochete e com acesso à A33 e à A12.

Para já, a nova rota dispõe de quatro horários diários, dois em cada sentido. As partidas do Montijo estão previstas para as 11:05 e as 16:45, enquanto de Coimbra partem autocarros às 10:55 e às 17:35.

No Montijo, a paragem localiza-se na Avenida Pedro Nunes, 17, na zona das Portas da Cidade, atrás da Decathlon e junto à paragem da Carris Metropolitana. Em São Martinho do Porto, a paragem situa-se na Rua Marechal Carmona, junto ao número 2.

Entre as novas ligações diretas estão Montijo-Torres Vedras, Montijo-São Martinho do Porto, Montijo-Nazaré, Montijo-Marinha Grande e Montijo-Coimbra. A nova oferta inclui ainda ligações entre São Martinho do Porto e Lisboa, Torres Vedras, Nazaré, Marinha Grande e Coimbra, além de ligações entre Marinha Grande e Torres Vedras e Nazaré, e entre Torres Vedras, Nazaré e Coimbra.

Os bilhetes já estão disponíveis na aplicação e no site da FlixBus, nos pontos de venda Pagaqui e nas agências de viagens parceiras. Os preços começam nos 4,49 euros tanto na ligação entre o Montijo e Coimbra como na ligação entre o Montijo e a Nazaré.

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