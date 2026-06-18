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O principal destaque vai para o Colinas Cuvée Rosé de Pinots Bairrada Reserva Rosé 2017, que conquistou o Grande Prémio na categoria de Espumantes acima de 20 euros, reforçando o posicionamento de referência deste espumante da Bairrada.

Produzido a partir das castas Pinot Noir e Pinot Meunier, o espumante estagiou 48 meses e apresenta um perfil marcado por notas frutadas e de pastelaria, bolha fina e textura delicada, sendo apontado pela empresa como tendo potencial de guarda superior a uma década.

Além do prémio máximo, a Fladgate Family Wines viu ainda mais duas referências distinguidas nesta edição. O Calcário 3 do Principal Chardonnay 2023, da Quinta Colinas de São Lourenço, também na Bairrada, venceu na categoria de brancos acima de 20 euros. Já o Bella Elegance Sauvignon Blanc 2024, da Quinta de Bella, no Dão, foi premiado na categoria de brancos entre 7 e 20 euros.

Esta foi a primeira edição dos prémios Escolha do Mercado a incluir as categorias de espumantes, brancos e rosés, alargando o âmbito de avaliação do concurso. O júri é composto exclusivamente por profissionais de compra e venda de vinho, incluindo sommeliers, responsáveis de restauração, wine bars e garrafeiras, que avaliam as referências tendo em conta o seu posicionamento de preço e adequação ao mercado.

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