O início do outono de 2023 marcou a ausência de Yulia Lemeshchenko no ginásio de Kharkiv onde treinava quase diariamente. O desaparecimento da campeã ucraniana de halterofilismo em 2021 causou surpresa entre colegas e treinadores, que não sabiam o que lhe teria acontecido.

Meses mais tarde, Lemeshchenko reapareceu num tribunal em Moscovo, acusada de planear atos de sabotagem e assassinatos em solo russo, alegadamente ao serviço dos serviços de segurança ucranianos. Segundo os procuradores, a atleta terá feito explodir linhas de energia fora de São Petersburgo e, posteriormente, deslocado-se para Voronej, onde alegadamente acompanhava um comandante da força aérea russa com vista a matá-lo.

Entretanto, segundo o The Guardian, o tribunal russo condenou-a a 19 anos de prisão. Durante todo o processo, Lemeshchenko não negou as acusações, mas afirmou que a sua consciência se encontrava tranquila. “Talvez esteja a agravar a minha situação com estas palavras, mas a minha honra e a minha consciência são mais importantes. Fiz o que considerei necessário”, declarou.

As autoridades russas têm vindo a ameaçar, agredir e torturar prisioneiros de guerra ucranianos e outros detidos acusados de colaborar com Kiev. Isto significa que qualquer prova alegadamente recolhida, assim como testemunhos obtidos durante a detenção, devem ser tratados com ceticismo. No entanto, a firmeza de Lemeshchenko sugeriu que poderá haver algum fundo de verdade nas acusações.

Aos 42 anos, Lemeshchenko relatou ao tribunal o impacto devastador da invasão russa no subúrbio de Kharkiv onde vivia, e revelou que amigos seus tinham morrido na guerra. “Ver a destruição deixou-me com a questão de como deveria responder. Não me considero uma pessoa medrosa ou fraca, por isso decidi lutar contra a agressão militar russa”, afirmou.

Nascida e criada em Voronej, Lemeshchenko é cidadã russa. Em 2014, mudou-se para Kharkiv com o marido e o filho. Rapidamente se dedicou ao powerlifting, descobrindo um talento notável. Oleksandr Chernyshov, chefe da filial de Kharkiv da federação ucraniana de powerlifting, descreveu-a como uma atleta “determinada, trabalhadora e dedicada, que alcançou resultados reais”.

Em 2021, venceu o campeonato ucraniano e desejava competir internacionalmente pelo país, aguardando apenas a obtenção da cidadania. A invasão russa em 2022 alterou os planos, mas permaneceu em Kharkiv, chegando a adquirir um apartamento. Chernyshov contou que o distrito de Saltivka, onde Lemeshchenko residia, foi particularmente atingido, o que a deixou furiosa e determinada a agir.

Pouco depois, a atleta desapareceu. Alguns meses mais tarde, telefonou ao seu treinador Dmytro Pavlenko, no dia do seu aniversário. Quando questionada sobre o paradeiro, respondeu apenas: “Estou em Kiev, está tudo bem. Explicarei tudo mais tarde.”

A agência de segurança russa FSB afirmou que Lemeshchenko terá voluntariado para os serviços ucranianos via Telegram no outono de 2023, sendo posteriormente recrutada e treinada em armas, drones e explosivos em Kiev. Em agosto de 2024, terá sido enviada para Voronej para realizar actos de sabotagem e ataques contra infraestruturas e pessoal do Ministério da Defesa russo.

Vídeos divulgados pela FSB mostrariam a atleta a confessar os atos, bem como explosivos e equipamentos encontrados na sua residência. O comandante da força aérea russa, alegadamente seguido por Lemeshchenko, estaria implicado no bombardeamento de Kharkiv.

