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O galardão, no valor de 50 mil dólares, distingue anualmente investigadoras na área da física de partículas que tenham concluído o doutoramento nos últimos dois anos, podendo reconhecer até três cientistas por edição. A distinção é considerada uma das mais relevantes iniciativas internacionais de apoio à investigação científica emergente.

O trabalho de Carolina Figueiredo destaca-se por propor uma nova abordagem às interações fundamentais da matéria, incluindo a descoberta de ligações geométricas entre teorias quânticas e a demonstração de que colisões envolvendo diferentes tipos de partículas podem produzir resultados equivalentes, um contributo considerado inovador na física teórica contemporânea.

A atribuição do prémio foi amplamente saudada em Portugal. O Presidente da República, António José Seguro, felicitou publicamente a investigadora, sublinhando o significado da distinção para o país. “Hoje é um dia de orgulho para Portugal”, afirmou, destacando ainda que “os jovens são o presente que precisamos de escutar, valorizar e mobilizar”, acrescentando que o percurso da cientista “inspira o país”.

Também o Ministério da Educação, Ciência e Inovação enalteceu o prémio, sublinhando em comunicado o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela investigadora e o impacto das suas contribuições para a física de partículas.

A cerimónia de entrega do prémio está agendada para domingo, 26 de abril, e será transmitida em direto a partir dos Estados Unidos.

Carolina Figueiredo encontra-se atualmente a realizar o doutoramento na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, após ter concluído a licenciatura em Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, onde foi distinguida com o Prémio de Mérito McKinsey. A sua investigação, publicada em 2024, tem sido apontada como um contributo relevante para a compreensão mais profunda das leis fundamentais do universo.