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Em comunicado, a Força Aérea detalhou que o incidente ocorreu pelas 8.13 horas (hora local, menos duas em Lisboa), quando foram detetados, em águas finlandesas, "vários objetos, incluindo drones".

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, pediu calma à população e garantiu que as autoridades estão a investigar o incidente.

O exército ucraniano tem utilizado drones para ataques de longo alcance contra instalações petrolíferas russas e navios, num conflito que se prolonga desde fevereiro de 2022.

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