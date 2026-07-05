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O comunicado enviado às redações explica que os "militares da GNR integraram e apoiaram a PSP na operação de controlo de fronteiras aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, aumentando a capacidade de resposta policial de controlo de fronteira enquanto decorriam as obras de ampliação e o aumento das posições de controlo no aeroporto, bem como a formação de novos efetivos especializados (Guardas de Fronteira) da PSP". Este reforço teve início a 6 de janeiro de 2026 e durou seis meses.

Para a PSP, nas palavras do Diretor Nacional, o Superintendente-Chefe Luís Carrilho, este reconhece e agradece a "colaboração prestada, destacando o profissionalismo, a competência, a dedicação e o elevado sentido de missão demonstrados pelos militares da GNR ao longo de toda a operação, fatores que a PSP considera determinantes para o sucesso desta missão conjunta".

Este reforço termina com a entrada em funções, já na segunda-feira, dia 6 de julho, de polícias da PSP que iniciam período de estágio nas fronteiras aéreas.

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