Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na conferência de imprensa após o encontro, o Presidente dos Estados Unidos da América começa por mencionar a “produtiva” conversa de duas horas com Vladimir Putin e a “ótima reunião” com os líderes europeus.

Na reunião estiveram presentes o Presidente de França Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer, o chanceler da Alemanha Friedrich Merz, a primeira-ministra de Itália Giorgia Meloni, o Presidente da Polónia Karol Nawrocki, o primeiro-ministro da Noruega Jonas Gahr Støre, o secretário-geral da NATO Mark Rutte e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Todos “grandes líderes” de acordo com Trump.

Fazendo um rescaldo da reunião com Zelensky, Trump diz que foi uma conversa “excelente” e que fizeram “um grande progresso” para cessar aquela que é “a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial”. “Vamos a 95%”, acrescenta, referindo que há apenas “um ou dois” problemas.

Volodymyr Zelensky sublinhou por sua vez que foram discutidos todos os aspetos presentes na proposta de 20 pontos apresentada por Washington para a resolução do conflito, dos quais “90%” já foram acordados. “Garantias de segurança entre os EUA e a Ucrânia concordamos a 100%. As garantias entre a Europa e os EUA estão quase a ser acordadas. Sobre a dimensão do nosso corpo militar estamos 100% de acordo e estamos agora a finalizar o plano de prosperidade. Concordamos em definir as ações futuras”, afirmou Zelensky, confirmando que ficaram agendados contratos entre as duas delegações para “as próximas semanas”.

Tanto Volodymyr Zelensky como Donald Trump sublinham também “um dia” não é suficiente para acabar com a guerra “muito complexa” na Ucrânia, mas garantem “estar perto” após uma série de reuniões entre os representantes ucranianos e norte-americanos desde a cimeira em Genebra em novembro.

Zelensky foi questionado pelos jornalistas sobre a necessidade de convocar um referendo para fazer aprovar o plano apresentado pelos Estados Unidos da América, ao que Donald Trump revelou acreditar “que pelo menos 91% da população vai querer ver o fim da guerra”.

Donald Trump prometeu ainda decisões sobre o assunto no próximo mês de janeiro e reconheceu que o processo de negociações tem "sido difícil e detalhado". Nesse sentido, sugeriu também a possibilidade de falar diretamente para o parlamento da Ucrânia para convencer os deputados a aprovar a proposta norte-americana. “Acho que não seria necessário, mas se ajudasse a salvar 2.500 vidas por mês, faria sem problema”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.