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A detenção acontece após mais de um ano de investigações sobre a morte do magnata do setor têxtil, inicialmente considerada um acidente. Segundo a primeira versão apresentada por Jonathan Andic, o empresário teria escorregado num trilho das grutas de Salnitre, em Collbató, perto de Barcelona, caindo cerca de 150 metros de uma falésia enquanto caminhava com o filho.

Numa fase inicial, as autoridades concluíram tratar-se de um trágico acidente de montanha. Contudo, alegadas inconsistências nos depoimentos de Jonathan Andic e novos elementos recolhidos pela investigação levaram a polícia espanhola a aprofundar o caso.

De acordo com vários meios de comunicação espanhóis, pai e filho mantinham uma relação tensa e terão protagonizado uma discussão pouco antes da morte de Isak Andic. Jonathan Andic, que exercia funções de vice-presidente do conselho de administração da Mango, deverá agora comparecer perante um juiz nas próximas horas, em Martorell.

Isak Andic nasceu em 1953, em Istambul, no seio de uma família judaica sefardita, e mudou-se para a Catalunha aos 14 anos. Começou a trabalhar aos 17, vendendo roupa e calçado em mercados de rua, antes de abrir as primeiras lojas de moda que dariam origem à Mango.

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